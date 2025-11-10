Стали известны подробности договорённостей между Узбекистаном и США: куда пойдут миллиарды

Минералы и энергетика.
Одно из ключевых направлений — совместное развитие месторождений критически важных минералов и редкоземельных элементов. На эти цели в США и Узбекистане будет инвестировано около 400 миллионов долларов. Компании двух стран будут разрабатывать месторождения и делиться геологическими данными, чтобы укрепить цепочки поставок стратегических ресурсов для американской промышленности.
Кроме того, Узбекистан намерен закупить у американских компаний малые модульные реакторы — это современное направление в энергетике, способное повысить эффективность и экологичность энергосистемы страны.
Авиация и техника.
Самый крупный контракт — приобретение 22 современных авиалайнеров Boeing 787 Dreamliner на общую сумму 8,5 миллиарда долларов. Это крупнейшая закупка воздушных судов Узбекистаном за всю историю.
В сфере сельского хозяйства Узбекистан импортирует американскую сельскохозяйственную технику на сумму до 2 миллиардов долларов, а также до двух миллионов тонн сои и 100 тысяч тонн хлопка из США в течение ближайших трёх лет.
Промышленность и автокомплектующие.
В течение трёх лет Узбекистан импортирует автокомплектующие из США на сумму 5 миллиардов долларов. Кроме того, обсуждается возможность расширения партнёрства в рамках предстоящей продажи и приватизации UzAuto Motors.
Кроме того, американская компания Air Products планирует инвестировать до 3 миллиардов долларов в строительство завода по производству метанола в Узбекистане. Также ускоряется реализация совместных проектов по строительству местного предприятия по производству олефинов из метанола и других углехимических инициатив.
Таким образом, договорённости между Узбекистаном и США затрагивают сразу несколько ключевых отраслей — от энергетики и авиации до агросектора и химической промышленности. В ближайшие годы эти соглашения могут существенно повлиять на экономику обеих стран, обеспечив новые рабочие места, современные технологии и устойчивое развитие.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении исторического торгово-экономического соглашения между Соединёнными Штатами и Узбекистаном. По его словам, в течение ближайших трёх лет Узбекистан осуществит закупки и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а за следующие десять лет — более 100 миллиардов долларов — в ключевые американские отрасли.