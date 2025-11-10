Ричмонд
Стали известны подробности договорённостей между Узбекистаном и США: куда пойдут миллиарды

Vaib.uz (Узбекистан. 10 ноября). Власти Узбекистана и США заключили масштабные соглашения о сотрудничестве в экономической и промышленной сферах. Подробности и суммы опубликовал Госдепартамент США.

Источник: Vaib.Uz

Минералы и энергетика.

Одно из ключевых направлений — совместное развитие месторождений критически важных минералов и редкоземельных элементов. На эти цели в США и Узбекистане будет инвестировано около 400 миллионов долларов. Компании двух стран будут разрабатывать месторождения и делиться геологическими данными, чтобы укрепить цепочки поставок стратегических ресурсов для американской промышленности.

Кроме того, Узбекистан намерен закупить у американских компаний малые модульные реакторы — это современное направление в энергетике, способное повысить эффективность и экологичность энергосистемы страны.

Авиация и техника.

Самый крупный контракт — приобретение 22 современных авиалайнеров Boeing 787 Dreamliner на общую сумму 8,5 миллиарда долларов. Это крупнейшая закупка воздушных судов Узбекистаном за всю историю.

В сфере сельского хозяйства Узбекистан импортирует американскую сельскохозяйственную технику на сумму до 2 миллиардов долларов, а также до двух миллионов тонн сои и 100 тысяч тонн хлопка из США в течение ближайших трёх лет.

Промышленность и автокомплектующие.

В течение трёх лет Узбекистан импортирует автокомплектующие из США на сумму 5 миллиардов долларов. Кроме того, обсуждается возможность расширения партнёрства в рамках предстоящей продажи и приватизации UzAuto Motors.

Кроме того, американская компания Air Products планирует инвестировать до 3 миллиардов долларов в строительство завода по производству метанола в Узбекистане. Также ускоряется реализация совместных проектов по строительству местного предприятия по производству олефинов из метанола и других углехимических инициатив.

Таким образом, договорённости между Узбекистаном и США затрагивают сразу несколько ключевых отраслей — от энергетики и авиации до агросектора и химической промышленности. В ближайшие годы эти соглашения могут существенно повлиять на экономику обеих стран, обеспечив новые рабочие места, современные технологии и устойчивое развитие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении исторического торгово-экономического соглашения между Соединёнными Штатами и Узбекистаном. По его словам, в течение ближайших трёх лет Узбекистан осуществит закупки и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а за следующие десять лет — более 100 миллиардов долларов — в ключевые американские отрасли.

