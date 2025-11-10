Стали известны подробности договорённостей между Узбекистаном и США: куда пойдут миллиарды

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении исторического торгово-экономического соглашения между Соединёнными Штатами и Узбекистаном. По его словам, в течение ближайших трёх лет Узбекистан осуществит закупки и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а за следующие десять лет — более 100 миллиардов долларов — в ключевые американские отрасли.