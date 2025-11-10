Китай приостановил портовые сборы с судов США на один год

Министерство транспорта Китая объявило о приостановке портовых сборов для судов из США на один год в ответ на аналогичные меры, принятые Вашингтоном.
В конце октября министерство коммерции КНР объявило, что США временно отменят портовые сборы для китайских судов. В ответ Китай решил принять аналогичные меры. Согласно заявлению китайского министерства транспорта, приостановка взимания портовых сборов с судов КНР начнётся с 10 ноября и будет действовать в течение одного года, параллельно с приостановкой аналогичных мер со стороны США.
Ранее США на год приостановили торговое расследование в отношении Китая, связанное с судостроением и судоходством. Разбирательство началось в апреле якобы из-за применяемых Пекином «недобросовестных практик» в вопросах судостроения, судоходства и логистики.