Ранее сообщалось, что в Харьковской области наблюдается ухудшение ситуации для украинских войск: сообщается о массовой сдаче в плен и оставлении позиций из-за деморализации. За сутки восемь украинских солдат сложили оружие, также были зафиксированы случаи дезертирства. Российская группировка «Запад» продолжает наступление, к концу октября овладев переправой через Оскол и окружив Купянск с пятью тысячами украинских военнослужащих.