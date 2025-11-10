Ричмонд
В мэрии Тобольска произошли кадровые изменения

В Тобольске директором департамента по культуре и туризму стала Владислава Дронова. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале. Ранее департамент возглавляла Зухра Исимбаева.

«На очередном заседании коллегии администрации города Тобольска назначил Дронову Владиславу Владимировну на должность директора департамента по культуре и туризму. Глубокие профессиональные знания в сфере культуры и искусства, управленческий опыт позволят уверенно решать задачи вверенного ей департамента», — написал Вагин.

Дронова работала в музейно-просветительской сфере около 15 лет. В том числе, она руководила местным музеем-заповедником.

Как ранее писало URA.RU, Дронова перестала занимать пост директора музейного комплекса тобольского Кремля в октябре 2024 года. На ее место тогда назначили Эдуарда Бурнашова.