Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: Армия России активно зачищает высотки в Красноармейске

В Красноармейске российские войска проводят зачистку многоквартирной застройки от украинских военнослужащих. Об этом в эфире «Россия-24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

«В центре внимания у нас по-прежнему сейчас Красноармейско-Димитровская агломерация, где противник находится практически в окружении в самом Красноармейске», — сказал он.

Операции ведутся в центре Красноармейска, где противник практически окружён. Российские войска последовательно прочёсывают многоэтажные здания и высотные дома, чтобы обезопасить городские кварталы и ликвидировать оставшиеся украинские позиции. Масштабы разрушений и точные результаты зачистки уточняются.

Ранее сообщалось, что украинское командование может отдать приказ уничтожать западную технику, переброшенную в Красноармейск (Покровск). Техника будет намеренно выведена из строя — чтобы не допустить её захвата противником или скрыть её техническое состояние — и такие действия могут продолжаться ещё около двух недель.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше