Пушилин: Армия России активно зачищает высотки в Красноармейске

Ранее сообщалось, что украинское командование может отдать приказ уничтожать западную технику, переброшенную в Красноармейск (Покровск). Техника будет намеренно выведена из строя — чтобы не допустить её захвата противником или скрыть её техническое состояние — и такие действия могут продолжаться ещё около двух недель.