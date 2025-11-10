Скандал из-за Курильских островов набирает обороты: почему столетние претензии Японии к России несправедливы

Споры о Курильских островах длятся уже почти сто лет — после победы над милитаристской Японией во Второй Мировой войне, Советский союз договорился с ней о том, что все Курилы переходят ему. Однако мирный договор, который бы закрепил этот факт, так и не был подписан. С тех пор Токио пытается заключить этот договор на своих условиях. Однако отношения двух стран резко усугубились после того, как Япония ввела антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине, и Москва отказалась от продолжения переговоров. Подробнее о многолетних спорах — в материале URA.RU.