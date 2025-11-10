Yahoo Japan: японский министр назвал Курилы иностранными и получил выговор

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.