ГПК: около 200 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь с 1 января этого года прибыли 199 070 человек из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехали из Литвы, Латвии и Польши. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: БЕЛТА

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 230 807 жителей Европы. Так, из Латвии прибыли 395 547 человек, из Литвы — 655 333, из Польши — 126 640. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 53 287 человек.

В пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала ГПК и мобильном приложении «Граница Беларуси».