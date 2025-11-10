ГПК: около 200 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 230 807 жителей Европы. Так, из Латвии прибыли 395 547 человек, из Литвы — 655 333, из Польши — 126 640. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 53 287 человек.