В Узбекистане расширяют меры поддержки специалистов здравоохранения и фармсферы

Кроме того, работникам со стажем работы от 15 лет раз в год будет выдаваться бесплатная путевка в санатории страны за счет средств Федерации профсоюзов Узбекистана и медучреждения. Также для них вдвое снизят размеры платежей за государственные услуги всех видов.