«На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же “отредактировала”, а на самом деле информационно сфабриковала именно Би-би-си. Также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные вбросы про Скрипалей и многое другое», — сказала она ТАСС.
Дейви ушел в отставку 9 ноября на фоне скандала с фальсификацией выступления президента США Дональда Трампа, которое касалось штурма Капитолия 6 января 2021 года. Со своей должности ушла также руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.
Как сообщила 3 ноября газета The Daily Telegraph, в передаче Panorama, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре 2024 года в преддверии президентских выборов в США, выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее обвинила Би-би-си в дезинформации.
6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Трамп победил на президентских выборах 2024 года в США и вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января 2025 года.