«Клейма ставить негде». Захарова об отставке гендиректора Би-би-си

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Трамп победил на президентских выборах 2024 года в США и вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января 2025 года.