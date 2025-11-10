Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров отметил успехи Башкирии в сфере школьного питания

Глава республики подчеркнул, что это результат большой работы.

Источник: минпросвещения РБ / соцсети Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании правительства отметил успехи республики в сфере школьного питания. Он напомнил, что по итогам всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2025» команда Башкирии показала отличные результаты. Так, в номинации среди городских учреждений образования победителем стала столовая стерлитамакской школы № 29. Также столовая уфимской гимназии № 115 вошла в двадцатку лучших. А шеф-повар стерлитамакской школы № 7 Рима Черненко стала второй в номинации «Лучший повар школьной столовой».

— Это очень приятное событие, которое отражает ту работу, которую мы проводим несколько лет. Уже который год команды наших школ побеждают во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». Я вновь напоминаю, с чего мы начинали и к какому качеству школьного питания пришли. Тем не менее здесь нельзя снижать контроль, стоит только расслабиться, тут же качество падает, — отметил он, обращаясь к главе минпросвещения Ильдару Мавлетбердину.

Ранее «Башинформ» писал, что поменялось в школьных столовых Башкирии.