Радий Хабиров отметил успехи Башкирии в сфере школьного питания

Глава Башкирии Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании правительства отметил успехи республики в сфере школьного питания. Он напомнил, что по итогам всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2025» команда Башкирии показала отличные результаты. Так, в номинации среди городских учреждений образования победителем стала столовая стерлитамакской школы № 29. Также столовая уфимской гимназии № 115 вошла в двадцатку лучших. А шеф-повар стерлитамакской школы № 7 Рима Черненко стала второй в номинации «Лучший повар школьной столовой».
— Это очень приятное событие, которое отражает ту работу, которую мы проводим несколько лет. Уже который год команды наших школ побеждают во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». Я вновь напоминаю, с чего мы начинали и к какому качеству школьного питания пришли. Тем не менее здесь нельзя снижать контроль, стоит только расслабиться, тут же качество падает, — отметил он, обращаясь к главе минпросвещения Ильдару Мавлетбердину.
Ранее «Башинформ» писал, что поменялось в школьных столовых Башкирии.