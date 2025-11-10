Радий Хабиров отметил успехи Башкирии в сфере школьного питания

— Это очень приятное событие, которое отражает ту работу, которую мы проводим несколько лет. Уже который год команды наших школ побеждают во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». Я вновь напоминаю, с чего мы начинали и к какому качеству школьного питания пришли. Тем не менее здесь нельзя снижать контроль, стоит только расслабиться, тут же качество падает, — отметил он, обращаясь к главе минпросвещения Ильдару Мавлетбердину.