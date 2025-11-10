После критики Главы Башкирии в Туймазах выявили грубейшие нарушения

Так, руководитель ведомства отметила, что на момент проверки, 28 октября, в городе было очень грязно, сотрудники минЖКХ сделали более ста фотографий с замечаниями. Среди недочетов — смёт вдоль дорог, отсутствие разметки, грязные заборы, неубранный мусор, нескошенная вдоль дорог трава, выцветшие баннеры. В уборке были задействованы всего три единицы техники. После проверки на улицы вышли 17 машин, в том числе привлекли две поливомоечные машины из соседнего города Октябрьского и Шаранского района.
31 октября и 7 ноября министерство провело повторные выездные проверки. Выяснилось, что в городе теперь убираются. Но только на тех участках, где выявили нарушения при первой проверке. Причем устранили их пока только на 75%.
Основной причиной некачественной уборки Ирина Голованова назвала то, что 25 единиц техники, закупленной за счет бюджетных средств, были переданы в аренду предпринимателям.
«Муниципалитет заключил контракты на летнее содержание с предпринимателями. Все контракты на момент проверки были закрыты и работы по ним оплачены. Здесь наблюдается большой разрыв в стоимости аренды и стоимости оказываемых услуг [технику в аренду сдали за 7 млн рублей, а контракты на летнюю уборку обошлись в 39 млн — прим. ред.]. Работы по уборке не организованы, контроль по ним не производился и фактически работы не актировались», — отметила министр ЖКХ.
Также специалисты обратили внимание на то, что в Туймазах газоны выше бордюров, следовательно, грунт постоянно смывается на дороги.
В качестве возможных решений проблем городу предложили забрать коммунальную технику у частников, закупить дополнительно поливомоечные и пылеуборочные машины, срезать часть грунта у газонов вдоль дорог, установить бордюры.
Выслушав доклад, Глава Башкирии поручил направить в город для проверки специалистов контрольно-счетной палаты.
«Туймазинцы пусть на меня не обижаются. Это вопрос не к жителям, а к управленческой команде. Я и раньше замечал, что территория содержится не очень хорошо. Поэтому Булату Мирзалифовичу [Мусину — главе администрации Туймазинского района — прим. ред.] надо этим заняться. Я счетную палату все-таки попрошу туда направить», — сказал Радий Хабиров.