После критики Главы Башкирии в Туймазах выявили грубейшие нарушения

«Муниципалитет заключил контракты на летнее содержание с предпринимателями. Все контракты на момент проверки были закрыты и работы по ним оплачены. Здесь наблюдается большой разрыв в стоимости аренды и стоимости оказываемых услуг [технику в аренду сдали за 7 млн рублей, а контракты на летнюю уборку обошлись в 39 млн — прим. ред.]. Работы по уборке не организованы, контроль по ним не производился и фактически работы не актировались», — отметила министр ЖКХ.