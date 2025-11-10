Ричмонд
Глеб Никитин номинирован на награду Знание. Премия

Глеба Никитина выдвинули на премию в номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей».

Источник: Нижегородская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в шорт-лист просветительской награды Знание. Премия. Соответствующая информация появилась на сайте премии.

Глеба Никитина выдвинули на премию в номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей». Так, он объявил 2025−2030 годы Пятилетием семьи в регионе, запустил программу «Основа — Нижегородский проект жизни», ввел выплаты «Родительского основного дохода» на 1 млн рублей за каждого новорожденного, а также «Скорую демографическую помощь», которая помогает женщинам, оказавшимся в трудной ситуации.

Благодаря таким мерам Нижегородская область стала образцовым регионом в части реализации демографической политики в России.

Вместе с тем Глеб Никитин активно ведет социальные сети: на его Telegram-канал подписано более 50 тысяч человек, на страницк во «ВКонтакте» — 197 тысяч. В этом году губернатор также запустил свой канал в мессенджере Mах.

Жюри также оценили проект нижегородского губернатора «Уроки с путешествием», который в этом году начал действовать при сотрудничестве с Республикой Беларусь, а изначально был задуман вместе с Волгоградской областью. Все десятиклассники Нижегородской области за счет региональных средств отправляются на специализированном поезде в Волгоград и на месте знакомятся с важным этапом в истории Великой Отечественной войны, а по дороге для них проводят интерактивные занятия по истории.

Всего в шорт-лист главной просветительской награды страны вошли 112 заявок в 15 номинациях, среди них — 61 просветитель, 47 проектов и 4 компании. А на конкурс подавались свыше 18,7 тысячи человек.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Глеб Никитин поручил разработать антикризисные меры для Балахнинской ЦРБ.