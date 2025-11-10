Глеб Никитин номинирован на награду Знание. Премия

Жюри также оценили проект нижегородского губернатора «Уроки с путешествием», который в этом году начал действовать при сотрудничестве с Республикой Беларусь, а изначально был задуман вместе с Волгоградской областью. Все десятиклассники Нижегородской области за счет региональных средств отправляются на специализированном поезде в Волгоград и на месте знакомятся с важным этапом в истории Великой Отечественной войны, а по дороге для них проводят интерактивные занятия по истории.