Участник СВО назначен начальником управления администрации главы Башкирии

Начальником управления по общественно-политическому развитию главы Башкирии назначен Ильмир Аглиуллин. Об этом Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании 10 ноября.
Ильмир Аглиуллин родился в 1992 году в поселке Миндяк Учалинского района. Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальностям «Политология», а также «Юриспруденция, финансовое право», затем — Высшую школу экономики. Дополнительное образование получил в МГИМО, РАНХиГС, Башкирской академии госслужбы при Главе РБ.
Карьеру начинал аналитком в консалтинговой компании. Работал в Минэкономразвития России, сотрудником Управления по общественно-политическому развитию Главы РБ, Центре гуманитарных исследований Министерства культуры РБ, заведующим отделом гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Аппарата Правительства РБ.
С октября 2022 года по сентябрь 2025 год проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Имеет госнаграды, в том числе Медаль Г. К. Жукова, «Участнику СВО», орден генерала М. Шаймуратова и др.