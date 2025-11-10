Ричмонд
Литва обсуждает с Россией продление транзита природного газа в Калининград

Срок действия контракта истекает в конце 2025 года.

Литва и Россия обсуждают продление договора на транзит природного газа в Калининград, который истекает в конце 2025 года. Об этом сообщает «Спутник Литва».

«Я бы не назвал это переговорами, это просто технические разговоры. Транзит газа проходит через нашу инфраструктуру, и поэтому он должен осуществляться в соответствии с европейскими стандартами транзита, европейским законодательством, а также отвечать нашим интересам», — заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Он отметил, что перекрывать транзит газа в Калининград не планируют, поскольку этот вопрос решается на уровне ЕС. Годовой доход республики от поставок через границу достигает 20 млн евро.

В июле по сети распространились слухи об остановке транзита российского газа в Калининград, однако региональные власти их опровергли.