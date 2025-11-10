СМИ: «Золотой купол» Трампа может превратиться в дорогостоящую «пустышку»

Согласно статье, масштабы проекта новой системы противоракетной обороны США по-прежнему неизвестны, что заставляет сомневаться в его реализации. Сейчас известно, что «Золотой купол» будет включать в себя множество уже действующих компонентов, например системы ПРО на Аляске и в Калифорнии, а также зенитно-ракетные комплексы Patriot. Также в него войдут проекты, которые разрабатывались до возвращения Трампа в Белый дом. Речь идет о программе по созданию датчиков для отслеживания ракет, по разработке ракет-перехватчиков и программного обеспечения.
Кроме того, в «Золотом куполе» будет ряд нововведений, самым примечательным из которых станет создание ракет-перехватчиков космического базирования. Их разместят на спутниках на околоземной орбите: по словам экспертов, ракету противника легче уничтожить при запуске, когда виден след выхлопных газов от нее, а не когда небольшая боеголовка на огромной скорости летит в космосе.
Эксперты высказывают мнение, что он всего лишь немного улучшит возможности США по перехвату БПЛА и некоторых обычных крылатых ракет, которыми Китай может атаковать американские военные базы в случае конфликта с Тайванем. Неизвестно, сможет ли «Золотой купол» отразить незначительные удары ядерными боеголовками со стороны «второстепенной» ядерной державы, например Северной Кореи, или остановить сотни российских и китайских ракет в случае начала масштабной ядерной войны.
Согласно статье, создание сокращенной версии «Золотого купола» для отражения небольших атак потребует в течение 20 лет чуть больше 250 млрд долларов.
К тому же создание «Золотого купола» с максимальными возможностями заставит противников США нарастить собственные арсеналы вооружений гораздо больше, чем в случае отказа США от проекта Трампа. Как напоминает Focus, противоракетная оборона — это всегда вопрос баланса. Страна, у которой ракет мало, рискует оказаться в уязвимом положении с военной точки зрения. Страна, которая начинает активно наращивать ракетный арсенал, может спровоцировать гонку вооружений и проиграть соперникам в экономическом плане. Трамп может не устоять перед искушением «перезолотить» свой «Золотой купол».