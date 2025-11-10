СМИ: «Золотой купол» Трампа может превратиться в дорогостоящую «пустышку»

Согласно статье, масштабы проекта новой системы противоракетной обороны США по-прежнему неизвестны, что заставляет сомневаться в его реализации. Сейчас известно, что «Золотой купол» будет включать в себя множество уже действующих компонентов, например системы ПРО на Аляске и в Калифорнии, а также зенитно-ракетные комплексы Patriot. Также в него войдут проекты, которые разрабатывались до возвращения Трампа в Белый дом. Речь идет о программе по созданию датчиков для отслеживания ракет, по разработке ракет-перехватчиков и программного обеспечения.