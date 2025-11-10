Ричмонд
В Совфеде прокомментировали отключение света во время интервью Зеленского

Отключение света во время интервью президента Украины Владимира Зеленского — это тщательно спланированная акция Киева. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что во время интервью Зеленского изданию The Guardian в Мариинском дворце погас свет. Инцидент случился на фоне масштабных веерных отключений, которые продолжаются на Украине уже двое суток. Перебои с подачей электроэнергии наблюдаются во многих городах Украины, в том числе и в Киеве.

«Убежден, что свет отключался не просто так. Это лишь перфоманс, чтобы показать, что Зеленский близок к народу и испытывает те же трудности. Мы же знаем его профессию. Он актер. Правда, такого среднего пошиба. Он всегда пытается все превратить в трагедию или шутку», — прокомментировал ситуацию Джабаров.

Сенатор подверг критике избирательный подход Зеленского к оценке событий. В частности, он указал на то, что удары по российским регионам, приводящие к отключениям света и человеческим жертвам, считаются для главы киевского режима допустимыми.

«Я думаю, если в его дворце свет не будет гореть вообще, это будет лучшим исходом для украинского народа», — заключил Джабаров.