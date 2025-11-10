Ричмонд
Лукашенко сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой

Лукашенко заявил, что Беларусь готова к открытию границы с Литвой.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 ноября, в понедельник, во время совещания по программе социально-экономического развития Беларуси 2026−2030, сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой. Подробности пишет БелТА.

— Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы, — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что в ходе состоявшегося доклада главы Государственного пограничного комитета Константина Молостова, было доложено, что литовская сторона хотела бы разрядить сложившуюся ситуацию (подробнее мы писали здесь):

— На что я ему ответил: если Литва хочет — мяч на ее стороне. Пожалуйста, открывайте границу, будем работать и сотрудничать, как это было до сих пор.

Ранее МИД сказал, что будет с литовскими фурами и их водителями, застрявшими в Беларуси: «Фуры отгонят на стоянки, водителям позволят вернуться домой».

Тем временем Беларусь решила, как будет доставлять грузы в Калининград после закрытия границы Литвой.

Кроме того, ГПК сказал, что произошло в 9.00 на границе Беларуси с Литвой 10 ноября.

