Президент Казахстана Токаев посетит Россию с госвизитом 11 ноября

В октябре «Ъ» сообщал о коллапсе на казахстанско-российской границе. Как сообщали эксперты, ситуация начала обостряться с сентября. Официально власти объясняли происходящее масштабными проверками грузов, с которыми перевозчики столкнулись якобы на фоне введения новых правил грузоперевозок. Между тем перевозчики усмотрели в происходящем признаки изменения политики Казахстана в сторону более скрупулезного соблюдения западных санкций.