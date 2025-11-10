Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме прокомментировали скандал из-за Курил в Японии

Курильские острова — территория России, и вопрос их принадлежности не обсуждается, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя разгоревшийся в Японии скандал после заявления министра Хитоси Кикавады о Курилах.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Депутат уточнил, что Курильские острова — земли Российской Федерации, и согласился с главой министерства по делам Окинавы и Северных территорий Японии, который определил эти территории как собственность другой страны. «Это действительно так. Другое дело — популизм, который активно присутствует в Японии на протяжении десятилетий вокруг этого вопроса. Это мешает развитию наших отношений», — приводит слова парламентария «Лента.ру».

Алексей Чепа обратил внимание, что российская сторона не использует и не будет использовать Курилы как предмет торга в политических или территориальных переговорах. Он уточнил, что Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. Депутат Госдумы добавил, что правительство восточного соседа России часто меняется, из-за чего процесс переговоров о подписании документа то ставится на паузу, то возобновляется.

Скандал в Японии разгорелся после того, как член кабинета министров Хитоса Кикавада во время рабочего визита в город Немуро префектуры Хоккайдо, откуда видны Курильские острова, заявил, что это «самое близкое место к иностранному государству». Заявление министра расценили как его признание принадлежности Курильских островов России, в то время как Япония до сих пор ведет территориальные споры с Москвой по этому поводу.