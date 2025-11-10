В Госдуме прокомментировали скандал из-за Курил в Японии

Алексей Чепа обратил внимание, что российская сторона не использует и не будет использовать Курилы как предмет торга в политических или территориальных переговорах. Он уточнил, что Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. Депутат Госдумы добавил, что правительство восточного соседа России часто меняется, из-за чего процесс переговоров о подписании документа то ставится на паузу, то возобновляется.