Песков: Казахстан — особый привилегированный партнер России

АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. Казахстан — особый привилегированный партнер России, очень важное государство, заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова привели РИА Новости.
«Казахстан — это особый, привилегированный партнер нашей страны, очень важная для нас страна, государство», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Также он заявил, что Россия высоко ценит готовность Астаны способствовать процессу урегулирования на Украине.
«Что касается готовности Астаны способствовать всемерно процессу регулирования — нам об этом хорошо известно, и мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно уже декларировали», — сказал Дмитрий Песков.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.
Токаев посетит Россию с государственным визитом