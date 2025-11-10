Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Казахстан — особый привилегированный партнер России

Токаев посетит Россию с государственным визитом 11—12 ноября.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. Казахстан — особый привилегированный партнер России, очень важное государство, заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова привели РИА Новости.

«Казахстан — это особый, привилегированный партнер нашей страны, очень важная для нас страна, государство», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он заявил, что Россия высоко ценит готовность Астаны способствовать процессу урегулирования на Украине.

«Что касается готовности Астаны способствовать всемерно процессу регулирования — нам об этом хорошо известно, и мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно уже декларировали», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.

Токаев посетит Россию с государственным визитом 11—12 ноября.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше