Лукашенко: сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости раскрыл, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро. Подробности приводит БелТА.
По заданию главы государства и под руководством государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича литовский автомобили на пунктах пропуска собрали и взяли под охрану.
— Чтобы нас потом не обвинили, что мы там что-то плохое сделали. Взяли их под охрану. Хотят эвакуировать, что же, будем договариваться, — подчеркнул президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, автомобили собрали, и они стоят под охраной.
— Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на 120 евро, — платите, забирайте автомобили с грузом, — отметил президент Беларуси.
Глава государства заметил: если в ближайшие несколько дней литовская сторона не заберет фуры, то будет принято решение в соответствии с белорусскими законами. Он уточнил, что речь может идти вплоть до конфискации автомобилей. Александр Лукашенко добавил, что 1100 или 1200 огромных, которые стояли где-то на дороге, «не могут болтаться на дорогах».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой.
Кроме того, ГПК сказал, что произошло в 9.00 на границе Беларуси с Литвой 10 ноября.