Лукашенко: сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро

Лукашенко раскрыл, сколько стоят сутки охраны каждой литовской фуры.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости раскрыл, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро. Подробности приводит БелТА.

По заданию главы государства и под руководством государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича литовский автомобили на пунктах пропуска собрали и взяли под охрану.

— Чтобы нас потом не обвинили, что мы там что-то плохое сделали. Взяли их под охрану. Хотят эвакуировать, что же, будем договариваться, — подчеркнул президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, автомобили собрали, и они стоят под охраной.

— Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на 120 евро, — платите, забирайте автомобили с грузом, — отметил президент Беларуси.

Глава государства заметил: если в ближайшие несколько дней литовская сторона не заберет фуры, то будет принято решение в соответствии с белорусскими законами. Он уточнил, что речь может идти вплоть до конфискации автомобилей. Александр Лукашенко добавил, что 1100 или 1200 огромных, которые стояли где-то на дороге, «не могут болтаться на дорогах».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой.

Тем временем глава МИД Максим Рыженков заявил, что Литва закрыла границу, чтобы получить деньги от ЕС, как Польша: «Ждите ярких финансовых вливаний».

Кроме того, ГПК сказал, что произошло в 9.00 на границе Беларуси с Литвой 10 ноября.

