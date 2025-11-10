WSJ: дело о подрыве «Северных потоков» ослабит поддержку Киева в ЕС

Германия собрала убедительные доказательства причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток», утверждает американская газета The Wall Street Journal. По информации издания, это может ослабить европейскую поддержку Киева и «еще сильнее осложнить» отношения между Украиной и ФРГ. Кроме того, свою роль сыграла Польша — она помогла скрыться от следствия одному из подозреваемых. Подробности — в материале «Газеты.Ru».