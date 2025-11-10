Ричмонд
Нового начальника горздрава Казани представили коллективу

Сегодня, 10 ноября, на аппаратном совещании мэр Казани Ильсур Метшин представил нового заместителя министра здравоохранения РТ — начальника управления здравоохранения города Ильназа Ахмадиева. Об этом сообщает пресс-служба горздрава.

«В системе здравоохранения Ильназ Минемуллович прошел все ступени от санитара до главврача. Начинал свой трудовой путь в Казани, проработал на ключевых направлениях. Основная нагрузка, где проявились организаторские способности и таланты руководителя здравоохранения — когда началась пандемия. Во второй городской больнице основным направлением ответственности Ильназа Минемулловича была как раз борьба с COVID-19», — отметил Метшин.

Ранее Ильназ Ахмадиев занимал должность главного врача Рыбно-Слободской центральной районной больницы. Был участником проекта Минздрава РФ «Кадровая платформа организаторов здравоохранения».

«Татар-информ» рассказывал, что 8 октября пост министра здравоохранения РТ занял бывший первый заместитель главы ведомства Альмир Абашев. В связи с этим в республиканском Минздраве начались кадровые перестановки. Были назначены главные врачи Республиканской клинической больницы и Республиканской клинической инфекционной больницы. Свои посты покинули три замминистра, среди которых Владимир Филатов, ранее руководивший горздравом Казани.