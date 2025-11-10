Нового начальника горздрава Казани представили коллективу

«В системе здравоохранения Ильназ Минемуллович прошел все ступени от санитара до главврача. Начинал свой трудовой путь в Казани, проработал на ключевых направлениях. Основная нагрузка, где проявились организаторские способности и таланты руководителя здравоохранения — когда началась пандемия. Во второй городской больнице основным направлением ответственности Ильназа Минемулловича была как раз борьба с COVID-19», — отметил Метшин.