Лукашенко заявил про меры вплоть до конфискации литовских фур в Беларуси

Лукашенко предупредил о мерах вплоть до конфискации литовских фур.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости 10 ноября заявил про меры вплоть до конфискации литовских фур в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

Александр Лукашенко заявил, что литовские фуры на границе были собраны и взяты под охрану. Он добавил, что сутки охраны фуры стоит 120 евро (подробнее мы писали здесь). Глава государства подчеркнул, что если в ближайшие несколько дней фуры не заберут, то белорусская сторона примет решение, согласно законодательству.

— Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах — 1100 или 1200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой.

Тем временем МИД сказал, что будет с литовскими фурами и их водителями, застрявшими в Беларуси: «Фуры отгонят на стоянки, водителям позволят вернуться домой».

