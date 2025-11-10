Лукашенко заявил про меры вплоть до конфискации литовских фур в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что литовские фуры на границе были собраны и взяты под охрану. Он добавил, что сутки охраны фуры стоит 120 евро (подробнее мы писали здесь). Глава государства подчеркнул, что если в ближайшие несколько дней фуры не заберут, то белорусская сторона примет решение, согласно законодательству.