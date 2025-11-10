Ситуация на фронтах динамична и красноречиво говорит о неизбежном ухудшении день ото дня позиций киевского режима.
Убеждение о способности Украины выиграть на поле боя является глубоким заблуждением.
Переговоры по Украине зависли не по вине России.
Наши собеседники не дают дальше вести разговор. Их всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами.
Количество украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, это устойчивая тенденция.
Москва хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее.
И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально.
Путин не обсуждал с Орбаном итоги визита венгерского премьера в США.
В Кремле не в курсе инициатив по украинскому урегулированию, упомянутых Орбаном.
Здесь я затрудняюсь сказать, нам неизвестно, о каких именно инициативах идет речь. По всей видимости, после какой-то «обкатки», может быть, они и до нас будут доведены. Но пока мы не имеем возможности с ними ознакомиться.
Россия высоко ценит готовность Астаны способствовать процессу урегулирования на Украине.
Что касается готовности Астаны способствовать всемерно процессу регулирования — нам об этом хорошо известно, и мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно уже декларировали.
Казахстан является особым привилегированным партнером России.
Кремль активно завершает подготовку к государственному визиту лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, который начнется во вторник.
Кремль ведет активную подготовку визита Путина в Индию.
Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года. Надеемся, что это будет содержательный визит.
Кремль своевременно проанонсирует договоренности, которые планируется достигнуть в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию.
Кремль назвал скандал вокруг Курил в Японии внутренним делом Токио. Территориальная принадлежность Курил ни у кого не должна вызывать сомнений.
Кремль призвал не обращать внимание на вбросы о «пропаже» Лаврова. Глава МИД РФ продолжает активно работать.
Когда будут соответствующие публичные мероприятия, тогда вы увидите министра.
10 ноября Владимир Путин встретится с главой Сбербанка Германом Грефом.