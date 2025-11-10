В Нью-Йорке создали военный штаб

«Хокул создала своеобразный “военный штаб” и провела серию бесед с представителями правоохранительных органов, деловых кругов и активистских групп, чтобы предотвратить или, по крайней мере, смягчить любое вмешательство со стороны федеральных властей», — пишет издание.
Сама Хокул, как утверждается в публикации, крайне обеспокоена возможной реакцией американского лидера Дональда Трампа на занятие Мамдани поста городского главы. Губернатор решила дополнительно провести консультации с представителями ветеранских и религиозных организаций.
Собеседник Politico из окружения Хокул утверждает, что задача-максимум команды губернатора — не допустить ввод военных в Нью-Йорк. В случае неудачи губернатор постарается затянуть процесс.
Ранее евреев призвали покинуть Нью-Йорк. Власти Израиля выразили обеспокоенность в связи с избранием Мамдани, открыто поддерживающего палестинских арабов и являющегося первым мусульманином на посту мэра.