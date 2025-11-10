Лукашенко сообщил о новых переговорах с делегацией США в ближайшее время

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости в понедельник, 10 ноября, сообщил о новых переговорах с делегацией США в ближайшее время. Подробности пишет БелТА.
Глава государства прокомментировал ситуацию с фурами на белорусско-литовской границей и уточнил, что обо всем остальном будут детально говориться в ближайшее время на переговорах с делегацией США.
— Чувствую, что без них тут не обошлось, — отметил президент Беларуси.
Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул встречавшегося с президентом Беларуси Александром Лукашенко Джона Коула на пост спецпосланника США в Беларуси.
Тем временем Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».
Вместе с тем Лукашенко сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой: «Подход президента Трампа “все на все”.
Кроме того, Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа».