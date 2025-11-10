Ричмонд
Лукашенко сообщил о новых переговорах с делегацией США в ближайшее время

Лукашенко сказал про новые переговоры с делегацией США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости в понедельник, 10 ноября, сообщил о новых переговорах с делегацией США в ближайшее время. Подробности пишет БелТА.

Глава государства прокомментировал ситуацию с фурами на белорусско-литовской границей и уточнил, что обо всем остальном будут детально говориться в ближайшее время на переговорах с делегацией США.

— Чувствую, что без них тут не обошлось, — отметил президент Беларуси.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул встречавшегося с президентом Беларуси Александром Лукашенко Джона Коула на пост спецпосланника США в Беларуси.

Тем временем Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».

Вместе с тем Лукашенко сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой: «Подход президента Трампа “все на все”.

Кроме того, Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа».

