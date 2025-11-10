СМИ: президент Польши Навроцкий «объявил войну» премьеру Туску

Недавнее решение Навроцкого отказать перед 11 ноября, Днем независимости Польши, в повышении в звании 136 сотрудникам Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки усилило и без того напряженную обстановку между главой государства и главой правительства, говорится в статье.
Туск резко раскритиковал Навроцкого, пишет PC. По словам премьера, эти сотрудники — молодые патриоты, прошедшие необходимую подготовку и стремящиеся защищать Польшу, а отказ в присвоении им офицерских званий 1-го класса — «удар по системе безопасности страны» и политическая игра, направленная против польского правительства.
Это продолжение войны Навроцкого с польским правительством. Чтобы быть президентом, недостаточно просто победить на выборах.
Его поддержал министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, который назвал отказ Навроцкого беспрецедентным и вредным шагом, демотивирующим людей. В ответ Навроцкий заявил, что премьер-министр «лжет» и пытается манипулировать фактами, а сам он ставит национальные интересы выше партийных.
Как напоминает PC, отношения между главой государства и премьер-министром остаются напряженными с начала их сотрудничества.
За первые три месяца своего президентства Навроцкий заблокировал уже семь законопроектов, что усилило нестабильность властей. Туск, в свою очередь, указывает на экономический рост и рекордные расходы на безопасность, но подчеркивает, что бюджет Польши «на грани краха». По мнению издания, подобные конфликты, когда каждая из сторон использует «патриотизм» в своих личных интересах, сказываются на работе разведывательных служб и общей безопасности, эффективности политики и общественном мнении в Польше.