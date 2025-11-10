Ричмонд
СМИ: президент Польши Навроцкий «объявил войну» премьеру Туску

Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском на прошлой неделе разгорелся с новой силой и начал серьезно влиять на государственные структуры и общественное мнение, пишет польское издание Polski Compas.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Недавнее решение Навроцкого отказать перед 11 ноября, Днем независимости Польши, в повышении в звании 136 сотрудникам Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки усилило и без того напряженную обстановку между главой государства и главой правительства, говорится в статье.

Туск резко раскритиковал Навроцкого, пишет PC. По словам премьера, эти сотрудники — молодые патриоты, прошедшие необходимую подготовку и стремящиеся защищать Польшу, а отказ в присвоении им офицерских званий 1-го класса — «удар по системе безопасности страны» и политическая игра, направленная против польского правительства.

Это продолжение войны Навроцкого с польским правительством. Чтобы быть президентом, недостаточно просто победить на выборах.

Дональд Туск
премьер-министр Польши

Его поддержал министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, который назвал отказ Навроцкого беспрецедентным и вредным шагом, демотивирующим людей. В ответ Навроцкий заявил, что премьер-министр «лжет» и пытается манипулировать фактами, а сам он ставит национальные интересы выше партийных.

Как напоминает PC, отношения между главой государства и премьер-министром остаются напряженными с начала их сотрудничества.

Согласно опросам, почти 90% поляков ожидают частых конфликтов между Навроцким и Туском, и большинство из них в настоящее время разочарованы отсутствием диалога.

За первые три месяца своего президентства Навроцкий заблокировал уже семь законопроектов, что усилило нестабильность властей. Туск, в свою очередь, указывает на экономический рост и рекордные расходы на безопасность, но подчеркивает, что бюджет Польши «на грани краха». По мнению издания, подобные конфликты, когда каждая из сторон использует «патриотизм» в своих личных интересах, сказываются на работе разведывательных служб и общей безопасности, эффективности политики и общественном мнении в Польше.

