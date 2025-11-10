СМИ: президент Польши Навроцкий «объявил войну» премьеру Туску

За первые три месяца своего президентства Навроцкий заблокировал уже семь законопроектов, что усилило нестабильность властей. Туск, в свою очередь, указывает на экономический рост и рекордные расходы на безопасность, но подчеркивает, что бюджет Польши «на грани краха». По мнению издания, подобные конфликты, когда каждая из сторон использует «патриотизм» в своих личных интересах, сказываются на работе разведывательных служб и общей безопасности, эффективности политики и общественном мнении в Польше.