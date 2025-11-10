Лукашенко предупредил о возможной конфискации застрявших литовских фур

Минск может изъять застрявшие в Белоруссии литовские грузовики, если они в ближайшем времени не покинут территорию страны, предупредил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, речь идет о не менее 1,1 тыс. иностранных фур, которые не могут вернуться в Литву из-за введенных Вильнюсом ограничений на границе.