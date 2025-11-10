Ричмонд
Токаев обсудил реформу футбольных клубов с главой ПСЖ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Международной федерации падела (FIP) Луиджи Карраро и председателя мирового профессионального тура Premier Padel, акционера клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Нассера Аль-Хелаифи.

Источник: Курсив

На встрече обсуждались вопросы развития массового спорта, а также перспективы падела и футбола в Казахстане.

Глава государства отметил, что в стране продолжается реформа футбольной отрасли — проводится приватизация клубов и формируется конкурентная среда. Президент поблагодарил Аль-Хелаифи, как члена Исполкома УЕФА и инвестора ПСЖ, за вклад в продвижение футбола.

В ходе беседы также обсудили развитие падела. В Казахстане уже сформировалось сообщество из более чем 1,5 тыс. игроков, а региональные федерации действуют в 16 областях. Сейчас в стране работает 17 кортов, а в 2027 году в Алматы откроется ADD PADEL ARENA — комплекс с десятью кортами международного стандарта, который станет одной из самых современных арен Центральной Азии.

Токаев подчеркнул, что государство продолжит развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать массовый спорт. Он выразил уверенность, что сотрудничество Казахстана с Международной федерацией падела укрепится и повысит популярность этого вида спорта.

Ранее «Курсив» писал, что в Казахстане хотят передать все футбольные клубы частным инвесторам.