Токаев обсудил реформу футбольных клубов с главой ПСЖ

В ходе беседы также обсудили развитие падела. В Казахстане уже сформировалось сообщество из более чем 1,5 тыс. игроков, а региональные федерации действуют в 16 областях. Сейчас в стране работает 17 кортов, а в 2027 году в Алматы откроется ADD PADEL ARENA — комплекс с десятью кортами международного стандарта, который станет одной из самых современных арен Центральной Азии.