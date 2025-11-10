Ричмонд
Лукашенко предупредил, что Литве предстоит серьезно разбираться с РФ и Китаем

Лукашенко заявил, что Литве придется разбираться с Китаем и Россией.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания 10 ноября, в понедельник, предупредил, что Литве предстоит серьезно разбираться с Россией и Китаем. Подробности приводит БелТА.

Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с литовскими фурами, застрявшими на границе, отметил, что если все же их будет решено эвакуировать, то пусть это делают. Он заметил, что это не вопросы Беларуси.

— И вообще-то мы, наверное, почти ничего не возим через эту границу в связи с санкциями, — заявил президент Беларуси.

Глава государства уточнил, что возятся только какие-то виды товаров, которые очень и очень нужны литовцам или полякам:

— Очень-очень нужны — заказали, мы отвезли. Не заказали — мы туда не везем. А с казахами, россиянами, китайцами, другими странами им (Литве. — Ред.) придется очень серьезно не просто объясняться, а разбираться. Потому что так никто не поступает.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про меры вплоть до конфискации литовских фур в Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой.

Вместе с тем глава МИД Максим Рыженков заявил, что Литва закрыла границу, чтобы получить деньги от ЕС, как Польша: «Ждите ярких финансовых вливаний».

