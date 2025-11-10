Ричмонд
В Молдавии предлагают создать группу дружбы с Госдумой, заявил Додон

Додон: соцпартия Молдавии предлагает создать группу дружбы с Госдумой.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов создаст неофициальную группу дружбы парламента с Госдумой России для развития конструктивного диалога между странами, сообщил в понедельник лидер политсилы, экс-президент Игорь Додон.

Ранее Додон сообщил, что в парламенте Молдавии впервые за 34 года из списка групп дружбы с зарубежными странами исключены Россия и Белоруссия. В четверг вице-спикер от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Дойна Герман подтвердила, что парламент Молдавии отказывается от групп дружбы с Россией и Белоруссией.

«Фракция социалистов инициирует создание неофициальной группы дружбы между парламентом Республики Молдова и Государственной Думой Российской Федерации. К участию в её работе будут приглашены все депутаты, заинтересованные в развитии конструктивного диалога с Россией», — написал Додон в своем Telegram-канале.

По его словам, он обсудил этот вопрос с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым. В беседе с дипломатом Додон констатировал, что правительство правящей партии «Действие и солидарность» вопреки национальным интересам продолжает курс на русофобскую политику.

«Россия была и остаётся стратегическим партнёром Республики Молдова, и мы убеждены, что восстановление полноценного сотрудничества отвечает интересам наших граждан и всей страны», — подчеркнул Додон.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

