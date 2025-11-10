Рустам Минниханов проехался за рулем винтажной Волги

Соответствующий пост и видео она выложила в своем Telegram-канале.
На видео Рустам Минниханов и руководитель Администрации Раиса РТ, генерал-лейтенант Асгат Сафаров после торжественного поздравления сотрудников органов внутренних дел осмотрели милицейскую Волгу, а после уехали на ней. Причем Минниханов сел на место водителя.
«Не знаю кто это, но водитель у него Минниханов», — пишет Галимова.
