Железняк: с Украины перед обысками сбежал соратник Зеленского Миндич

Антикоррупционные органы Украины организовали обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, а также в «Энергоатоме» и у главы минюста Германа Галущенко. НАБУ утверждает, что оперативные мероприятия ведутся по делу о коррупции в сфере энергетики. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, ведомство смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский.