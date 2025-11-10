Железняк: с Украины перед обысками сбежал соратник Зеленского Миндич

Антикоррупционные органы Украины организовали обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, а также в «Энергоатоме» и у главы минюста Германа Галущенко. НАБУ утверждает, что оперативные мероприятия ведутся по делу о коррупции в сфере энергетики. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, ведомство смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский.
Украинский предприниматель, совладелец компании «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» президента Владимира Зеленского, покинул страну перед обысками. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Итак, Миндича резко вывезли из страны как раз перед обысками Будет прятаться в Израиле и Австрии»,
— отметил он.
По информации «Украинской правды», ~бизнесмен успел выехать с Украины за несколько часов до обысков~. Железняк уточнил, что страну также срочно покинули братья Михаил и Александр Цукерманы, которые занимались финансовыми вопросами Миндича.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Миндичу утром 10 ноября. По информации портала «Страна.ua», оперативные мероприятия проводятся в Киеве.
6 ноября «Украинская правда» писала, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР, которое связано с отмыванием денег. Спецслужбы могли выйти на бизнесмена через фигуранта дела о коррупции на Одесском припортовом заводе Александра Горбуненко.
Кроме того, детективы НАБУ также организовали обыски у главы минюста Украины, бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом». Все три обыска связаны между собой, утверждает Железняк.
«Прям не день, а праздник»,
— заметил нардеп в Telegram-канале.
Галущенко и руководство «Энергоатома» считаются близкими к Миндичу, уточнила «Страна.ua».
Масштабная коррупционная схема.
НАБУ официально не раскрыло, где именно проходят обыски. В ведомстве сообщили, что оперативные мероприятия ведутся совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики.
Расследование шло 15 месяцев. ~За этот период сотрудники бюро смогли записать на аудио тысячу часов разговоров.~
«Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО “НАЭК “Энергоатом”, — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, ~контрагентов «Энергоатома» вынуждали платить 10−15% откатов от стоимости контрактов под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика.~ Как пишет «Страна.ua», Миндич как руководитель преступной организации привлек к реализации схемы бывшего замруководителя Фонда госимущества Игоря Миронюка, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также исполнительного директора по физической защите и безопасности компании Дмитрия Басова.
Они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков, взяв на себя роль «смотрящих».
Также НАБУ опубликовало фотографии нескольких изъятых сумок, наполненных иностранной валютой. У кого именно обнаружили деньги, не раскрывается.
Зеленский пока публично не отреагировал на масштабную операцию НАБУ и САП.
Тайна «пленок Миндича».
Тем временем НАБУ опубликовало первые аудиозаписи по делу о коррупции в сфере энергетики. В одной из них, датированной 9 июля 2025 года, фигурируют некие Рокет, Тенор и Карлсон, которые обсуждали защитные укрепления и говорили о «сумасшедших» цифрах.
«Не хочется подозрения получать», — заявил в конце беседы Карлсон.
Украинские СМИ писали, что ~НАБУ в рамках этого дела прослушивало квартиру Миндича~, в которой проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. Была ли сделана опубликованная аудиозапись именно в этой квартире, НАБУ пока не раскрывает.
«В политкругах Украины существует ожидания, что эти “пленки Миндича” будут, со временем, опубликованы, что может вызывать сильнейший политический кризис в стране», — добавила «Страна.ua».
В июле Верховная рада приняла закон Зеленского, ликвидирующий независимость НАБУ и САП. Антикоррупционные органы фактически оказались подчинены Генпрокуратуре. На этом фоне на Украине прошли протестные акции. После давления со стороны западных партнеров в стране восстановили полномочия НАБУ и САП.
По информации ТАСС, предпринятая летом попытка Зеленского поставить под свой контроль НАБУ и САП могла быть связана именно с этими «пленками» и, возможно, планами антикоррупционных органов предъявить Миндичу обвинения.