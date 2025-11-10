Ричмонд
Лукашенко сказал, какую информацию надо хранить на бумаге, чтобы избежать утечек

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 10 ноября, в понедельник, сказал, какую информацию надо хранить на бумаге, чтобы избежать утечек. Подробности сообщает БелТА.

Глава государства, затронув тему цифровизации, отметил, что к этому вопросу необходимо подходить разумно и не переводить всю информацию в цифру.

— Не потому, что я консерватор. Вы знаете, что мне приходилось принимать решения по IT-технологиям. Почти никто в мире не занимался. Я принимал эти решения, в более решительном плане действовал. Не надо уже так сильно забегать вперед. И не надо нам все переводить в цифру, — уточнил президент Беларуси.

Он добавил, что не нужно прибегать к цифровизации там, где без нее можно обойтись и заметил:

— Там, где можем без этого обойтись, давайте туда лезть не будем. Обеспечим эту кибербезопасность.

Александр Лукашенко, говоря про кибербезопасность, предложил, как и прежде, хранить некоторые вещи на бумажных носителях. По его словам, такое решение позволяет сохранить информацию, избежать ее утечек.

— Давайте на бумажных носителях, как это было раньше, некоторые вещи будем определять. И народу слишком париться не надо: «Ах, персональные данные — номер телефона, еще что-то, адрес», — подчеркнул президент.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что нужно сохранить в Беларуси.

Тем временем ЕАБР обнародовал причины роста золотовалютных резервов Беларуси.

Кроме того, Мингорисполком сказал, почему в Беларуси больше не будет дольщиков жилья.

