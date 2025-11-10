Ричмонд
ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия не может предоставить никаких сроков или подробностей в отношении подготовки 20-го пакета санкций против России, но работа над ним ведется, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.

Источник: Reuters

«Мы всегда думаем о том, как мы можем оказать большее давление на (президента РФ Владимира — ред.) Путина… Работа над санкциями носит конфиденциальный характер, как и сроки, но вы должны знать, что мы не ослабляем наших усилий. Но на данный момент у нас нет других комментариев относительно мер, связанных с санкциями», — ответила она на вопрос об уточнении сроков подготовки 20-го пакета санкций против России.

