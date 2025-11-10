Ричмонд
МИД Китая не стал объяснять угрозы консула «отрубить голову» премьеру Японии

Китайские власти отказались комментировать высказывания генерального консула КНР в Осаке Сюэ Цзяня, который в соцсети угрожал премьер-министру Японии Санаэ Такаити из-за ее высказываний о Тайване. На брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин не комментирует личные высказывания в интернете.

Источник: Reuters

Линь Цзянь подчеркнул, что Китай надеется на сдержанность Японии. Он выразил недовольство Пекина заявлениями Санаэ Такаити и сообщил, что КНР уже сделала японской стороне серьезное представление по этому поводу.

На прошлой неделе Санаэ Такаити заявила в парламенте, что кризис вокруг Тайваня может представлять для Японии «экзистенциальную угрозу» и что таковая может вынудить Токио реализовать свое право на самооборону. Позднее генконсул КНР написал в X, что Пекину в таком случае не останется иного, кроме как «отрубить эту грязную голову, если она посмеет самовольно сунуться» (цитата по ТАСС). Через некоторое время запись была удалена. Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило протест.

