МИД Китая не стал объяснять угрозы консула «отрубить голову» премьеру Японии

На прошлой неделе Санаэ Такаити заявила в парламенте, что кризис вокруг Тайваня может представлять для Японии «экзистенциальную угрозу» и что таковая может вынудить Токио реализовать свое право на самооборону. Позднее генконсул КНР написал в X, что Пекину в таком случае не останется иного, кроме как «отрубить эту грязную голову, если она посмеет самовольно сунуться» (цитата по ТАСС). Через некоторое время запись была удалена. Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило протест.