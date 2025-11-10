В Молдове ожидается очередная волна массового закрытия сельских школ: Правящая партия заявила, что на их ремонт нет денег

Правящая партия Молдовы объявила, что не будет выделять средств из госбюджета на ремонт малокомплектных школ, заявил депутат Адриан Бэлуцел, экс-глава президентской администрации Майи Санду.
По его словам, в рамках программы «Европейское село 3» мэры не смогут получить грант на ремонт малокомплектных школ, поскольку в PAS хотят, чтобы «правительственные программы таким образом, чтобы они были максимально эффективными».
Понятно, что без ремонта школы закроются, а без них умрёт село. Такая вот забота о людях.
Всем сёлам, голосовавшим за PAS, посвящается.
