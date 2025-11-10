«Чем вы занимаетесь, куда вы ходите… Никакого секрета». Лукашенко предупредил чиновников про использование мобильных телефонов и записи их разговоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания во Дворце Независимости 10 ноября, в понедельник, Лукашенко предупредил чиновников про мобильные телефоны и запись их разговоров. Подробности пишет БелТА.
Глава государства на совещании обратил внимание на тему рационального использования мобильных телефонов. В особенности, это касается чиновников.
— Никакого секрета, если у вас телефон, чем вы занимаетесь, куда вы ходите… Никакого секрета, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко убежден в том, что, несмотря на развитие мобильной связи, следует сохранить и проводную телефонную сеть и пояснил:
— Это точно на серверах в Канаде или США не будет ваш разговор. В противном случае: ваш телефон лежит рядом — спецслужбы знают все, что у вас происходит. Включен, отключен — неважно.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о приросте мигрантов до 100 000 человек за пять лет.
Кроме того, Лукашенко сказал, какую информацию надо хранить на бумаге, чтобы избежать утечек.