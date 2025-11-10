Haber: Запад использует Турцию как «центр баланса» в регионе

Турция совместно с Ираком реализует проект «Путь развития». Маршрут, соединяющий Персидский залив и Европу через Турцию, стал одной из самых значимых западных альтернатив китайскому проекту «Один пояс, один путь». По мнению автора, этот проект может оттянуть на себя значительную часть товаропотока между Европой и Азией, 60% которого сейчас проходит по китайским маршрутам. В этом кровно заинтересованы США, которые стремятся ослабить своего основного конкурента — Китай.