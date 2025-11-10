Haber: Запад использует Турцию как «центр баланса» в регионе

Газа
Согласно статье, то, что Запад нуждается в Турции, доказывает тот факт, что США продолжают настаивать на включении Турции в состав Международных стабилизационных сил в Газе. Вашингтон явно дал понять, что без Турции выстроить стабильный баланс между Израилем и сектором Газа невозможно. В результате в Совет безопасности ООН был внесен документ, в котором говорится об участии Турции в международных объединенных силах.
То, что мир между Израилем и Газой невозможен без участия Турции, доказывает сирийский сценарий, в котором Анкара сыграла ведущую роль, напоминает автор.
Россия
Кроме того, на Западе, по мнению автора, понимают, что не смогут заменить Турцию в политике сдерживания России. Вашингтон может позволить Анкаре вернуться в программу американских истребителей F-35 и допустить модернизацию купленных Турцией самолетов F-16. А Великобритания, несмотря на возражения Германии, подписала с Турцией соглашение о поставках европейских многоцелевых самолетов Eurofighter Typhoon.
При этом в статье отмечается, что, хотя президент США Дональд Трамп предпринимает усилия, чтобы рассорить Анкару и Москву, в ближайшее время они вряд ли окажутся успешными и российско-турецкое сотрудничество продолжится.
Торговый центр
В последнее время Турция усилила свои позиции не только в сфере безопасности, но и в области экономики. Она взяла на себя роль по управлению региональной торговлей, энергетическими потоками и глобальными цепочками поставок.
Турция совместно с Ираком реализует проект «Путь развития». Маршрут, соединяющий Персидский залив и Европу через Турцию, стал одной из самых значимых западных альтернатив китайскому проекту «Один пояс, один путь». По мнению автора, этот проект может оттянуть на себя значительную часть товаропотока между Европой и Азией, 60% которого сейчас проходит по китайским маршрутам. В этом кровно заинтересованы США, которые стремятся ослабить своего основного конкурента — Китай.
Более того, Турция выстраивает мощный финансовый альянс со странами Персидского залива. В 2024 году, по данным автора, прямые инвестиции из фондов этих государств в Турцию превысили 15 млрд долларов, что в два раза превзошло показатель предыдущего года. Запад поддерживает этот процесс и также направляет потоки капитала в Европу через Анкару.
Благодаря присоединению Казахстана к Авраамовым соглашениям Центральная Азия будет напрямую интегрирована с арабским миром, говорится в статье. Это будет способствовать построению новой архитектуры в сфере энергетики и транспортного сообщения. В результате Анкара выступит ключевым связующим звеном между Организацией тюркских государства и арабскими странами.
Благодаря Транскаспийскому коридору и Транскаспийскому международному транспортному маршруту Турция намерена превратиться в энергетический и торговый центр. После введения в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода и «Турецкого потока» зависимость Европы от российского газа существенно снизится и в итоге Европа будет получать газ не из России, а из Турции, прогнозирует автор.
Анкара также рассчитывает на Зангезурский коридор, который напрямую соединит Турцию с Центральной Азией. Все эти маршруты, как подчеркивает издание, помогут Турции превратиться из простой транзитной страны в логистический и дипломатический центр нового евразийского порядка.
Вывод
Сегодня Турция для Запада выступает как гарант энергетической безопасности и независимости от России, как противовес китайской торговой экспансии и как фактор, обеспечивающий легитимность и стабильность на Ближнем Востоке. Гибкость Анкары во внешней политике, ее диверсифицированные экономические отношения и конструктивный подход к региональной дипломатии сделали ее незаменимой. Если Анкара сможет поддерживать этот баланс, ее влияние будет не временным преимуществом, а устойчивым фактором силы, говорится в статье.