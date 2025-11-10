Иран не просил США о снятии санкций

«Никакого послания США не было, но иранцы всегда стремятся к снятию санкций. Может ли кто-то сказать, что мы хотим санкций?» — сказал Али Лариджани журналистам на полях конференции «Мы и Запад в мировоззрении аятоллы Хаменеи» (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что по дипломатическим каналам никаких сигналов Иран не посылал, поскольку прежде переговоры с США не приводили к результату.