Иран не просил США о снятии санкций

«Никакого послания США не было, но иранцы всегда стремятся к снятию санкций. Может ли кто-то сказать, что мы хотим санкций?» — сказал Али Лариджани журналистам на полях конференции «Мы и Запад в мировоззрении аятоллы Хаменеи» (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что по дипломатическим каналам никаких сигналов Иран не посылал, поскольку прежде переговоры с США не приводили к результату.
В начале второго президентского срока Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран. Эта мера необходима Белому дому, чтобы добиться сокращения экспорта иранской нефти и не допустить получения Ираном ядерного оружия. В ноябре президент США заявил, что «Иран спрашивает, можно ли снять санкции». Он заявил о готовности выслушать позицию иранских властей.