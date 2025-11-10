Эксперт раскрыл, зачем Зеленскому новые Patriot

Ранее Зеленский сообщил о планах закупить у США до 27 батарей ЗРК Patriot, одновременно выразив надежду на получение систем ПВО от европейских партнеров.
«В первую очередь для Украины важно защитить Киев, Одессу и Ильичевск. Киев — это столица. Одесса и Ильичевск — это города, где происходит разгрузка оружия для ВСУ, которое непосредственно привозится судами стран НАТО», — прокомментировал Кнутов заявление главы киевского режима.
Эксперт напомнил, что российские военные регулярно наносят удары по объектам ВСУ в акватории Черного моря. В частности, они поразили сухогруз, который перевозил оружие для ВСУ.
