Эксперт раскрыл, зачем Зеленскому новые Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать новые ЗРК Patriot, чтобы защитить важные объекты ВСУ, расположенные в Киеве и Одессе. С этой целью украинский лидер обратился к США с просьбой новых поставках зенитных комплексов. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее Зеленский сообщил о планах закупить у США до 27 батарей ЗРК Patriot, одновременно выразив надежду на получение систем ПВО от европейских партнеров.

«В первую очередь для Украины важно защитить Киев, Одессу и Ильичевск. Киев — это столица. Одесса и Ильичевск — это города, где происходит разгрузка оружия для ВСУ, которое непосредственно привозится судами стран НАТО», — прокомментировал Кнутов заявление главы киевского режима.

Эксперт напомнил, что российские военные регулярно наносят удары по объектам ВСУ в акватории Черного моря. В частности, они поразили сухогруз, который перевозил оружие для ВСУ.

Ранее Кнутов рассказал, как задержка поставок американского оружия для НАТО повлияет на ВСУ.

