Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: ни одно условие «мирного плана» Трампа по Газе не соблюдено

Около 200 боевиков ХАМАС скрываются в удерживаемом Израилем районе сектора Газа и игнорируют призывы сдаться. Это ставит под сомнение реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа, каждое условие которого было нарушено почти за месяц его действия, пишет агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, режим прекращения огня нарушался как минимум дважды из-за авиаударов, нанесенных Израилем в отместку за «атаки» на израильских солдат у Рафаха на юге Газы, в которых Израиль обвинил ХАМАС. Трамп ответственность за эти «засады» возложил на «мятежные элементы», тогда как ХАМАС обвинил Израиль в «конфронтации с бойцами, которые обороняются на территории, находящейся под контролем Израиля».

Эли Коэн, министр энергетики и инфраструктуры Израиля и член кабинета безопасности, в воскресенье заявил, что боевики из Рафаха «должны быть либо уничтожены, либо выйти в одних трусах и с белым флагом». В ответ представители военного крыла ХАМАС заявили, что Израиль «должен знать, что понятий “капитуляция” и “сдача в плен” не существует в словаре “Бригад аль-Кассам”».

Кроме того, по условиям первого этапа плана Трампа, ХАМАС должен был вернуть последних заложников, которых он удерживал в Газе, в течение 72 часов, в то время как Израиль пообещал увеличить объем поставок гуманитарной помощи. Ни одно из этих условий не было выполнено. Как уточняет агентство, Израилю до сих пор не переданы тела четырех израильтян, погибших в плену ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

По условиям второго этапа плана, ХАМАС должен разоружиться и передать власть временной палестинской администрации. ХАМАС, как утверждает Bloomberg, исключил это, вызвав угрозы Израиля возобновить наступление на Газу. Перспектива столкновения с вооруженными боевиками ХАМАС и попадания под авиаудары Израиля пугают международные миротворческие силы. Их размещение в Газе предусмотрено по плану Трампа, но они до сих пор не сформированы.

Хотя Стив Уиткофф, спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке, и зять Трампа Джаред Кушнер в понедельник в очередной раз собираются прибыть в Израиль, противоборствующие стороны остались равнодушны к их визиту и мало кто надеется на скорую успешную реализацию «мирного плана» Трампа.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше