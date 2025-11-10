Bloomberg: ни одно условие «мирного плана» Трампа по Газе не соблюдено

Согласно статье, режим прекращения огня нарушался как минимум дважды из-за авиаударов, нанесенных Израилем в отместку за «атаки» на израильских солдат у Рафаха на юге Газы, в которых Израиль обвинил ХАМАС. Трамп ответственность за эти «засады» возложил на «мятежные элементы», тогда как ХАМАС обвинил Израиль в «конфронтации с бойцами, которые обороняются на территории, находящейся под контролем Израиля».
Эли Коэн, министр энергетики и инфраструктуры Израиля и член кабинета безопасности, в воскресенье заявил, что боевики из Рафаха «должны быть либо уничтожены, либо выйти в одних трусах и с белым флагом». В ответ представители военного крыла ХАМАС заявили, что Израиль «должен знать, что понятий “капитуляция” и “сдача в плен” не существует в словаре “Бригад аль-Кассам”».
Кроме того, по условиям первого этапа плана Трампа, ХАМАС должен был вернуть последних заложников, которых он удерживал в Газе, в течение 72 часов, в то время как Израиль пообещал увеличить объем поставок гуманитарной помощи. Ни одно из этих условий не было выполнено. Как уточняет агентство, Израилю до сих пор не переданы тела четырех израильтян, погибших в плену ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
По условиям второго этапа плана, ХАМАС должен разоружиться и передать власть временной палестинской администрации. ХАМАС, как утверждает Bloomberg, исключил это, вызвав угрозы Израиля возобновить наступление на Газу. Перспектива столкновения с вооруженными боевиками ХАМАС и попадания под авиаудары Израиля пугают международные миротворческие силы. Их размещение в Газе предусмотрено по плану Трампа, но они до сих пор не сформированы.
Хотя Стив Уиткофф, спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке, и зять Трампа Джаред Кушнер в понедельник в очередной раз собираются прибыть в Израиль, противоборствующие стороны остались равнодушны к их визиту и мало кто надеется на скорую успешную реализацию «мирного плана» Трампа.