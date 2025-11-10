Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Американцы заявляют, что они не знают, есть у нас ядерное оружие или нет». Лукашенко сказал про тактическое ядерное оружие в Беларуси

Лукашенко ответил американцам про тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания 10 ноября, в понедельник, ответил американцам про тактическое ядерное оружие в Беларуси. Подробности сообщает БелТА.

— До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас (ядерное. — Ред.) оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как… Это мое дело, — привел подробности президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что тактическое ядерное оружие находится в надежном месте. Он добавил, что его еще раз обслужили в России и вернули в страну современный вариант ТЯО и уточнил:

— Мы не можем это все раскрывать, и не столько для наших людей, сколько для них (за рубежом. — Ред.) это показывать.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что комплекс «Орешник» станет на боевое дежурство в Беларуси в декабре: «Страшное оружие».

Ранее Лукашенко назвал условие, чтобы разговоры об «Орешнике» прекратились.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше