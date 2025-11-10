«Американцы заявляют, что они не знают, есть у нас ядерное оружие или нет». Лукашенко сказал про тактическое ядерное оружие в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания 10 ноября, в понедельник, ответил американцам про тактическое ядерное оружие в Беларуси. Подробности сообщает БелТА.
— До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас (ядерное. — Ред.) оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как… Это мое дело, — привел подробности президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что тактическое ядерное оружие находится в надежном месте. Он добавил, что его еще раз обслужили в России и вернули в страну современный вариант ТЯО и уточнил:
— Мы не можем это все раскрывать, и не столько для наших людей, сколько для них (за рубежом. — Ред.) это показывать.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что комплекс «Орешник» станет на боевое дежурство в Беларуси в декабре: «Страшное оружие».
Ранее Лукашенко назвал условие, чтобы разговоры об «Орешнике» прекратились.