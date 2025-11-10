«Он никогда не будет находиться в одном месте». Лукашенко раскрыл детали про комплекс «Орешник» в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания во Дворце Независимости 10 ноября, в понедельник, раскрыл, где будет находиться комплекс «Орешник» в Беларуси. Подробности пишет БелТА.
Ранее глава государства подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» в декабре 2025 года поступит на боевое дежурство в Беларуси (подробнее мы писали здесь). Он уточнил, что детали раскрывать не будет.
— Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки (сможет при необходимости. — Ред.) нанести удар, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сообщил о новых переговорах с делегацией США в ближайшее время.
Тем временем Лукашенко предупредил чиновников про использование мобильных телефонов и записи их разговоров: «Чем вы занимаетесь, куда вы ходите… Никакого секрета».
Также глава государства сказал про тактическое ядерное оружие в Беларуси: «Американцы заявляют, что они не знают, есть у нас ядерное оружие или нет».