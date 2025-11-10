В ЕК заявили, что не знают, сколько будут действовать санкции против России

«Что необходимо четко различать, так это временный режим санкций и принятие REPowerEU, которого мы предлагаем. (План — ред.) REPowerEU находится на стадии технической подготовки, мы надеемся, что принятие произойдет до конца года под председательством Дании, это наша цель. Это тогда было бы что-то с неопределенным сроком действия. Режим санкций, о котором мы говорим (запрет на импорт энергоносителей из РФ — ред.), как для ЕС, так и для США, по определению является временным. Но я не могу дать оценку тому, какой будет ситуация с любым режимом санкций через год. Мы не знаем, что произойдет, будут ли действовать санкции через год», — ответила она.