«Что необходимо четко различать, так это временный режим санкций и принятие REPowerEU, которого мы предлагаем. (План — ред.) REPowerEU находится на стадии технической подготовки, мы надеемся, что принятие произойдет до конца года под председательством Дании, это наша цель. Это тогда было бы что-то с неопределенным сроком действия. Режим санкций, о котором мы говорим (запрет на импорт энергоносителей из РФ — ред.), как для ЕС, так и для США, по определению является временным. Но я не могу дать оценку тому, какой будет ситуация с любым режимом санкций через год. Мы не знаем, что произойдет, будут ли действовать санкции через год», — ответила она.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027—2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.