«Что мы, на Нарочи будем “Посейдон” запускать?» Лукашенко сделал заявление о российском оружии «Буревестник» и «Посейдон» в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания 10 ноября во Дворце Независимости высказался о российском ядерном оружии «Буревестник» и «Посейдон» в Беларуси. Подробности приводит пресс-служба президента.
Глава государства напомнил, что благодаря хорошим отношениям с Россией, Беларусь сегодня располагает тактическим ядерным оружием. Он добавил, что в декабре на боевое дежурство заступит комплекс «Орешник» (подробнее — здесь).
— Сегодня у нас хорошие отношения с братской Россией, с братским государством. «Орешник», ядерное вооружение… «Буревестник», «Посейдон» нам не нужен, конечно, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко обратил внимание, что «Буревестник» летает сутки, можно его запустить с Владивостока и он поразит любую точку. Он задал вопрос:
— Зачем его тащить на передовую?
Также президент Беларуси высказался и о российском беспилотном подводном аппарате «Посейдон»:
— Или, допустим, «Посейдон». Что мы, на Нарочи будем «Посейдон» запускать?
Александр Лукашенко заявил, что полагаться только на такие виды вооружения, как «Орешник» или тактическое ядерное оружие, когда речь идет про обороноспособность страны, нельзя.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему в Беларуси не будут эффективны беспилотники.
Тем временем Лукашенко сказал про тактическое ядерное оружие в Беларуси: «Американцы заявляют, что они не знают, есть у нас ядерное оружие или нет».
Кроме того, Лукашенко раскрыл детали про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Он никогда не будет находиться в одном месте».