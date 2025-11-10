HNN сообщило о возвращении «теневого флота» в Баренцево море

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025 заявлял, что попытки нанести России «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам — в первую очередь для тех, кто пытается «нагадить». «Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, повторяю, которые пытаются это сделать, потому что они потребители основные. Вот и все, к чему это приведет. А мы рынки сбыта найдем», — говорил он.