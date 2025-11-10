Рустам Минниханов поблагодарил сотрудников МВД РТ за профессионализм и преданность службе

В нем приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса Асгат Сафаров и Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.
Выступая перед участниками, Рустам Минниханов отметил, что сотрудников органов внутренних дел Татарстана всегда отличают высокий профессионализм, ответственность и верность долгу. Он подчеркнул, что в центре их работы неизменно остаются забота о гражданах, защита прав и обеспечение общественной безопасности.
«Вы приходите на помощь в самых непростых ситуациях, при этом нередко рискуя собой, проявляя в повседневной деятельности свои лучшие человеческие качества. Отдельные слова признательности ветеранам МВД, которые посвятили свою жизнь служению Родине, внесли достойный вклад в дело охраны правопорядка», — отметил лидер республики.
Раис Татарстана выразил благодарность руководству и личному составу МВД за качественное выполнение задач по обеспечению безопасности во время крупных мероприятий, прошедших в республике в 2025 году. Среди них — празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, выборы Раиса Татарстана, XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», а также форумы «РОСТКИ» и «Kazan Digital Week».
Отдельные слова признательности Рустам Минниханов адресовал полицейским Татарстана, которые несут службу в новых регионах России, обеспечивая безопасность мирных жителей.
Он также подчеркнул, что с появлением новых угроз национальной безопасности перед МВД стоят серьезные вызовы. По его словам, принципиальность и активность необходимы при борьбе с организованной преступностью, экстремизмом, коррупцией и дистанционными мошенничествами.
«Убежден, вы справитесь со всеми стоящими перед вами задачами, по каждому из этих направлений будете действовать эффективно и результативно, с честью служить закону, укрепляя авторитет службы. В свою очередь республика будет и далее оказывать необходимую поддержку ведомству, принимать меры для его технического и кадрового укрепления, создавая достойные условия для несения службы. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов!» — добавил Рустам Минниханов.
В завершение мероприятия руководитель республики вручил ряд государственных наград. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден подполковник внутренней службы, начальник Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РТ Лирик Нигъмятзянов. Медаль «100 лет образования ТАССР» получил полковник полиции, заместитель начальника Казанского линейного управления МВД России на транспорте, начальник полиции Тимур Мухаметшин.
Кроме того, ряд сотрудников МВД был отмечен медалями «За отличие в охране общественного порядка» и удостоен почетных званий.