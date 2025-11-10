Рустам Минниханов поблагодарил сотрудников МВД РТ за профессионализм и преданность службе

«Убежден, вы справитесь со всеми стоящими перед вами задачами, по каждому из этих направлений будете действовать эффективно и результативно, с честью служить закону, укрепляя авторитет службы. В свою очередь республика будет и далее оказывать необходимую поддержку ведомству, принимать меры для его технического и кадрового укрепления, создавая достойные условия для несения службы. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов!» — добавил Рустам Минниханов.